Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор

© Актрисата от български произход Нина Добрев и колегата й Зак Ефрон предизвикаха слухове за романтична връзка, присъединявайки се към две известни двойки на разходка с яхта след раздялата ѝ с Шон Уайт, предава TMZ.



Нина и Зак бяха уловени от папараци на борда на яхта край бреговете на Италия, като с тях бяха с Майлс Телър и неговата съпруга модел Кели Спери , както и Чейс Крофорд и неговата приятелка модел Келси Мерит.







Двамата актьори показаха, че са си близки, като според изданието са били уловени да флиртуват. Пътуването с яхта беше изпълнено със забавни дейности като гмуркане с шнорхел, плуване, каране на джет, падъл борд и други.



Не е ясно дали Зак и Нина се срещат, тъй като раздялата ѝ с Шон е все още прясна.