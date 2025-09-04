ЗАРЕЖДАНЕ...
|Патладжаните и тиквичките са лесни за приготвяне – чудното предястие за гостите по празниците
Нарязаните тиквички и патладжани се запичат леко, докато станат златисти и ухаят прекрасно. Сервират се хладни или топли – и винаги с разкошен сос от кисело мляко, чесън и копър. Нищо сложно. Но пък точно това прави магията.
Подправките са по желание. Лично аз и "Фокус" съветваме: сол, черен пипер, къри, джинджифил, може и малко ронена чубрица. Режете дебели парчета и за патладжана - задължително правите ромбчета с ножа. Той поема много мазнина и е важно е да равномерно, за да е сочен, но не мазен.
Добавете тази разядка към пролетната трапеза, и ще видите как дори и най-малко ентусиазираните гости ще си поискат допълнително. А за агнешкото? То само чака покана да заеме централно място, след като апетитът вече е отворен.
