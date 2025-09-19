Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Пенсионери разкриват престъпления в развлекателна кримка
Автор: ИА Фокус 13:57Коментари (0)80
©
"Криминален клуб "Четвъртък“ на Ричард Озмън е най-бързо продаваният дебютен роман след "Хари Потър“. За него говори писателят и негов преводач Богдан Русев в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“.

Това е първата книга от едноименната поредица, а Русев вече работи по превода на петата. Историята се развива около четирима приятели, които живеят в луксозен комплекс за възрастни хора и се развличат с разследване на "студени“ криминални случаи – неразкрити убийства от 70-те. "Още в първата книга се забъркват в разследване на истинско убийство. Във всяка следваща книга към тях постепенно се присъединяват и други герои“, разказа преводачът.

Авторът Озмън е популярен британски комедиант, продуцент, автор и водещ на телевизионни програми. "Той има едно особено леко чувство за хумор и книгите му са жизнеутвърждаващи. Разказва добре, забавен и остроумен е. Историите му дълбоко не са оригинални, но целта не е това. Аз съм стигал до там да казвам на редактора, че бих ги превеждал безплатно, защото не го усещам като работа. Чувствам се едва ли не като съавтор на поредицата на български, защото съм си измислил някакви лафчета“, сподели гостът.

Според него с "Криминален клуб "Четвъртък“ Озмън създава нов криминален жанр. "Той не разбира абсолютно нищо от истински криминални случаи и не претендира. Той стъпва на литературни, кино, поп първоизточници. В този нов жанр има един прекрасен автор, жестоко недооценяван – Питър Суонсън. Книгата му се казва "Осем перфектни убийства“ и аз съм я превеждал на български“, допълни Русев.

По "Криминален клуб "Четвъртък“ вече има и екранизация. Преводачът сподели, че не е имал високи очаквания към филма, въпреки звездния актьорски състав – Хелън Мирън, Бен Кингсли, Пиърс Броснан. "Режисьорът Крис Кълъмбъс е един от най-известните "безопасни“ режисьори. Както е започнала поредицата за "Хари Потър“, както е започнал "Сам вкъщи“, как
то е направен "Мисис Даутфайър“ – нещо такова си представях. И то такова е и станало. Филмът за мен беше голямо разочарование, основно заради това, че са пипали доста по историята. Включително има сюжетни промени, с които те сами се застрелват в крака, ако искат да има продължение. Честно казано, не вярвам да има, защото този филм не е успешен“, категоричен бе гостът.

Богдан Русев сподели, че преводаческата му дейност повлиява и върху писателската. "Ако превеждам хора, които харесвам, като например Ричард Озмън, и да искам, не мога да не се уча от него. Виждам как той прави ритъм, как прави диалог. Той е супер лаконичен, с което аз имам жесток проблем, и съответно се уча от него.“ В писателската си кариера Русев също е привлечен от криминалните сюжети. "Старая се да пиша развлекателни неща, които по тази причина обикновено излизат жанрови. Около половината неща, които съм написал, имат някакъв елемент на криминално разследване. Това ме влече“, сподели той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
19:36 / 18.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
18:42 / 17.09.2025
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
16:20 / 17.09.2025
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
11:27 / 18.09.2025
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:58 / 17.09.2025
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
16:18 / 17.09.2025
Актуални теми
Туризъм
България в еврозоната
Бюджет 2025
51-ото Народно събрание
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: