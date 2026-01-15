"Пеперуди в стомаха": Три зодии с нова любов до края на месеца
Лъв
Съдбата ще бъде благосклонна към Лъвовете точно в края на месеца. Ще срещнат човек, който ще преобърне живота им, а звездите им вещаят дълъг и щастлив живот. Разбира се, както във всяка хубава приказка, и тук има някои условности – на първо място Лъвовете ще трябва да преглътнат егото си, а на второ – да не очакват рози и златни накити още на първа среща. Ако успеят да се отпуснат, да се потопят в момента, астролозите им гарантират, че ще останат повече от доволни!
Близнаци
Типично за тях, в началото ще се правят, че не им е така важно и сериозно, но много скоро ще осъзнаят, че главите им са завъртяни и са повлечени в любовна вихрушка с някой, с когото ще се потопят в дълъг и траен съюз. Не е изключено дори да се опитат да отблъснат човека - особено, ако са се запознали съвсем скоро. Най-важното за този период е да признаят пред себе си, че не са прави и сърцето им е в плен. Оттам насетне всичко ще потръгне по мед и масло!
Водолей
Водолеите отдавна искат да почувстват истинската любов и да създадат семеен уют. Тази зима и по-конректно през последните ледени януарски дни те ще постигнат всичко, за което са мечтали толкова дълго. Но едно от събитията, които никога няма да забравят, е запознанството с тяхната сродна душа. Водолеите ще се влюбят от пръв поглед. Но най-хубавото е, че любовта им ще бъде взаимна.
