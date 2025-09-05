Пералня използва озон вместо прах за пране

© За астронавтите мръсното пране винаги е било основен проблем в Космоса. Без перални машини и много ограничена вода те носят дрехи, докато вече не могат, след което ги изхвърлят.



Но скоро може би ще могат да се насладят на лукса на чисти дрехи в Космоса благодарение на нова система, подобна на перална машина, разработена от Китайския изследователски и тренировъчен център за астронавти.



Изследователи съобщават, че са разработили компактна пералня без перилен препарат. Устройството с форма на куб е малко по-голямо от куфар и тежи 12 кг. Тези космически перални машини използват мъгла и озон за почистване на дрехи, което почти не изисква вода.



Проблемът е прост: водата. Тя е ценен ресурс на Международната космическа станция (МКС) и китайската космическа станция Tiangong. Всяка капка се рециклира внимателно, като не остава нищо за пране на дрехи.



Астронавтите получават по-голямата част от водата си от усъвършенствана система за рециклиране на вода, която събира и пречиства отпадъчните води. Това включва вода от дъха, потта, урината и душовете. Рециклираната вода се използва предимно за пиене и хигиена.



Освен това транспортирането на вода от Земята е изключително скъпо поради теглото ѝ и енергията, необходима за изстрелване. Въпреки че космическата станция е без мръсотия и кал, дрехите на астронавтите се замърсяват от потта по време на ежедневните им упражнения.



След като дрехите започнат да миришат, астронавтите ги прибират в товарни капсули за повторно влизане в земната атмосфера, където изгарят.



За да се избегне необходимостта астронавтите да изхвърлят дрехите си, космическите агенции търсят начини да ги перат в Космоса. Предишни опити за решаване на този проблем включват тест, проведен през 2021 г. от Tide, при който са използвани специален препарат и кърпички на МКС, и предложение от Ultrasonic от 2023 г. за използване на вибрации и минимално количество вода за почистване на дрехи, въпреки че този метод не е успял да елиминира бактериите.



Новият подход на Китай е подходящ за космическата среда. Устройството използва само 400 мл вода на цикъл, доставяна като ултрафина мъгла, за да почисти до 800 грама дрехи. Вместо да използва перилен препарат, машината произвежда озон с ултравиолетова светлина, за да дезинфекцира мощно дрехите, стерилизирайки ги за до пет употреби.



Дизайнът на устройството е подходящ за микрогравитация, предотвратявайки проблеми като събиране на течности и сапунени отпадъчни води. То може да бъде полезно за астронавти на мисии с продължителност повече от пет месеца в орбита или 2.5 месеца в Дълбокия космос.



Системата използва 30-минутен цикъл на почистване в запечатана камера.



Тя работи, като първо напръсква дрехите с ултрафина мъгла, а след това освобождава озон за дезинфекция. Загретият въздух изсушава дрехите и разгражда озона, а сензори и филтри гарантират, че не се отделят вредни газове или капчици.



Симулациите показаха степен на стерилизация от 99.9%.



Изследователите са проектирали системата да издържи най-малко пет години, като в бъдеще планират да изградят прототип и да подобрят ефективността за по-дълги космически мисии.



Според изследователите тяхната система може да намали теглото на дрехите, необходими за космически мисии, с над 60%, пише Hicomm.