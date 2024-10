© Пери Едуардс проговори за шокиращата смърт на Лиъм Пейн, като твърди, че в индустрията не се грижат за музикантите.



Певецът на One Direction Лиъм почина на 16 октомври, след като падна от третия етаж на хотела си в Буенос Айрес, Аржентина.



Певицата на Little Mix познаваше певеца на One Direction, тъй като и двамата започнаха кариерата си в X Factor. Пери също излизаше с колегата на Лиам от бандата Зейн Малик.



Говорейки за подкаста Happy Place на Fearne Cotton, тя каза: "Мисля, че просто се чувствам странно. Просто е толкова тъжно и сърцераздирателно и сърцето ми боли за семейството и приятелите му, Черил, малкото му момче."



"Това е опустошително. Не мога да си представя как се чувстват сега. Не мислех, че е истинско, когато го прочетох, витае във въздуха и всеки го усеща", продължи емоционално тя.



"Аз и момичетата от Little Mix си разменяхме съобщения и Лий-Ан (Пинък) току-що обясни, че се чувствам много близо до дома. Кариерите ни бяха много съгласувани, имахме близки отношения с тях. Честно казано е толкова тъжно, накара тялото ми да се почувства толкова странно, когато видях заглавието.", продължи тя.



След това тя коментира как онлайн критиките могат да увредят психичното здраве на известен човек чрез жестоки думи.



Пери каза: "Няма последствия за коментарите на хората онлайн. Хората не се грижат достатъчно в тази индустрия, хората са поставени на пиедестал."



Певицата на The Power продължи: "Те се третират като богове и тогава всеки скача на тази банда от типа "хайде да ги съборим". Но хората са хора. Можем ли да създаваме правила със социалните медии?"



"Не мога да го понеса - опитвам се да не изглеждам, тъй като мога да изпадна в дупка само да гледам негативни коментари. Успехът е хубаво нещо, но славата е нещо друго – има и тъмна страна."



След това тя разкри: "Понякога вземам моя терапевт да работи с мен, тъй като понякога не мога да се справя с пристъпите на паника."



Това се случва, след като Пери Едуардс отмени участието си в BBC Radio 1 по-рано този месец от уважение към трагичната смърт на Лиъм Пейн.