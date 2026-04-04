В Световния ден на бездомните животни е време да поставим под въпрос някои от най-разпространените митове за опашатковците, които живеят на улицата. По този повод от фондация "Четири лапи" публикуваха 5 мита, на които да спрем да вярваме:

Оцеляването на улицата не означава добър живот

Всекидневието им е свързано с несигурност – търсене на храна, липса на подслон и ограничен достъп до ветеринарна грижа.

Бездомните животни са агресивни

В действителност поведението им често е резултат от страх, стрес или негативен опит – особено в среда, в която трябва постоянно да се защитават и да се състезават за ресурси.

Приютите могат да решат проблема

Безспорно те осигуряват важна, но само - временна грижа. Приютите не са дългосрочно решение и не водят до устойчиви резултати за животните или обществото.

Бездомните животни са проблемът

Те са резултат от изоставяне и безотговорно отношение, както и от липсата на ефективен контрол върху популацията. Без превенция проблемът се повтаря.

Достатъчно е да ги храним

Храненето помага в краткосрочен план, но не намалява броя им и не предотвратява бъдещо страдание.

Работата на фондация "Четири лапи" е насочена към устойчиви и хуманни решения – от кастрационни програми по метода "Хвани–кастрирай–ваксинирай–върни“ до работа с общности и насърчаване на отговорното отглеждане на домашни любимци.

Промяната започва с начина, по който ги възприемаме - не като проблем, а като животни в нужда, смятат от фондацията.