ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Петъкът се отплаща на някои зодии, проверете дали сте сред избраните
Овен
Предстои ви задача, която изисква точност и търпение. Разделете я на малки стъпки и започнете с най-трудното преди обед. Не бързайте с обещания; проверете факт, срок и цена. Кратка разходка ще изчисти главата. Един завършен резултат струва повече от три започнати. В края на деня запишете три малки победи — те са вашият мост към утрешната увереност.
Телец
Денят подтиква към подредба. Сложете ред в сметки, върнете обаждане, довършете нещо от списъка. Ако възникне спор, говорете спокойно и с факти. Полезна покупка е тази, която намалява разход, не тази, която блести. Вечерта потърсете тишина и спокойствие — носи ви сила.
БлизнациРазговорите са оживени и отварят врата. Поднесете идеята в две ясни изречения и предложете конкретна полза. Не поемайте повече от три обещания. Потвърждавайте писмено уговорките. Късен следобед носи добра новина или покана. Настройте темпото умерено, за да ви остане радост за вечерта.
Рак
Възможни са забавяния и напрежение. Не приемайте чужда тревога за своя. Проверете документ или съобщение, преди да реагирате. Поставете граница на претоварването и пазете съня. Вечерта изберете кратка разходка и домашна храна — малката грижа връща равновесие и мек тон в отношенията. Позволете си помощ от близък; споделената тежест се носи по-леко и връща добрия тон.
Лъв
Петъкът е благ. Очакват ви топли думи, жест на признание или приятна среща. Довършете започнатото и поискайте потвърждение там, където ви е важно. Пазете спокойния ритъм; не обещавайте повече, отколкото искате. Вечер ви чака мила компания и усещане за лек път напред. Сърцето отговаря на мек тон; една искрена благодарност отваря нова врата.
Дева
Детайлите днес са решаващи. Прегледайте срокове, текстове и малки сметки; една корекция навреме ще спести по-голям проблем. Не поемайте чужди задачи. Подредете работното място и работете на блокове с кратки паузи. Краят на деня ще донесе яснота и тиха гордост от свършеното.
Везни
Денят ви приляга като ръкавица. Лесно ще постигнете съгласие, ако говорите просто и мярата ви личи. Използвайте сутринта за срещи, следобеда — за довършване. В любовта — нежност и отворено сърце. Вечерта е подходяща за малък празник или смело желание, изречено на глас. Финансов въпрос се решава с точни числа и ясна рамка — настоявайте за конкретика.
Скорпион
Проницателността ви е висока. Ще видите пропуск и ще го поправите навреме. Пазете граници и избягвайте чужди драми. Действайте кратко и точно; фактите са вашият щит. Малко движение освобождава напрежението. В края на деня ще усетите стабилност и ясен път към следващата стъпка.
Стрелец
Желаете простор и промяна, но успехът е в простия план. Опишете три стъпки и започнете с тази, която се прави днес. Пътуване или обаждане носи полза. Не се въвличайте в спор на работата. Вечерта направете кратка равносметка и подгответе утрешната цел.
Козирог
Днес ще връщате версии и ще стягате детайли. Изискайте ясни указания, за да не правите поправки на сляпо. Работете на блокове, с паузи за вода и въздух. Поискайте писмено потвърждение за срок и обхват. Малка упоритост ще спести голямо недоразумение и ще извади чист резултат. Преди да предадете финален вариант, направете кратък списък за проверка: забележки, срокове, отговорности.
Водолей
Идея, носена от дни, намира своя час. Покажете я просто: кратко описание, ясен срок и полза за отсрещната страна. Слушайте повече, за да уловите детайла, който решава задачата. Приятел или колега подава точна подкрепа. Вечерта уговорете среща за вдъхновяващ разговор с близък човек.
Риби
Интуицията ви води спокойно. Приключете висяща дреболия и благодарете за малкия напредък. В разговорите бъдете деликатни, но ясни; думите лекуват. Домашна задача ще се нареди без шум. Дайте си време за тишина и кратка разходка — денят ще завърши меко и уверено.
22 август напомня, че ясните думи и простият ред печелят деня. Лъвовете се радват на блажен ход, а Козирозите изчистват версии и стабилизират план. Останалите знаци намират своята мярка между действие и почивка. Пазете времето, съня и добрия тон — и петъкът ще ви се отплати.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1013
|предишна страница [ 1/169 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: