Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко

© Развитието на отношенията между "Ел Би Булгарикум" и "Мейджи" в нови направления, както с нови научни и технологични постижения, така и с производство на нови продукти обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов с г-н Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на Meiji Holdings Co. На срещата, която беше проведена в централата на корпорацията в Токио, участваха още г-н Бунджиро Яо, член на борда на Meiji и директор за млечни продукти на компанията и посланикът на България в Япония г-жа Мариета Арабаджиева.



Икономическият министър подчерта, че партньорството между държавното дружество към Министерството на икономиката и индустрията и японската "Мейджи“ е отличен пример за взаимно доверие и споделени ценности, които допринасят за устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.



Благодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95% от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана ясно по време на срещата.



На нея бе изтъкнато още, че над петдесет годишното сътрудничество с "Мейджи“ е довело до разпознаваемост на бранда "Българско кисело мляко“, не само в Япония, но и в други азиатски държави.



Г-н Матсуда благодари за доброто сътрудничество и посочи, че развитието на отношенията между компаниите е приоритетно. Той подчерта, че "Мейджи" вече над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар, именно под името "Българско кисело мляко", с което популяризира страната ни.



Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическо партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за създаване на съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория. Очаква се лабораторията да бъде открита през първата половина на 2026 година, а основната й цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. "Това подчертава ключовата роля на "Мейджи" за промотирането на българския продукт", отбеляза министърът.



Г-н Яо от своя страна потвърди, че откриването на съвместния изследователски център у нас за "Мейджи" е изключително важно.



Беше посочено, че сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството.



Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония. Продуктовият асортимент включва прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.