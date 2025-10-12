ЗАРЕЖДАНЕ...
|Петър Дочев използвал "Капките", за да се договори с bTV
Актьорът, който вече трета година работи в "Преди обед" по Би Ти Ви, допреди дни е бил пред напускане заради конфликт с Венета Райкова. За да не остане без работа, той започнал да си предлага услугите в други телевизии и имал големи шансове да блесне в "Капките". Целта му била, по примера на уволнения преди време Николаос Цитиридис, да покаже колко е талантлив в шоуто на конкурентната телевизия, а след това – по възможност – да се върне "на бял кон" в Би Ти Ви, но с по-добри позиции и по-високо заплащане. Вместо обаче да изчака поне подписване на договор с шоуто за двойници, Петър елегантно пуснал слух, че в Нова телевизия имат интерес към него.
Идеята на Дочев първоначално е изглеждала обречена на грандиозен провал, но всичко се променило след скандала между новата водеща на "Преди обед" Венета Райкова и доскорошния креативен директор на предаването Георги Тошев. В рамките на 4 дни и двамата неочаквано изчезнаха от шоуто. Той каза, че напуска, от Би Ти Ви намекнаха, че е бил уволнен, тя пък била болна, но се говори, че просто се е разсърдила на екипа, който не я подкрепил.
Така или иначе предаването изведнъж изпадна в остър недостиг на кадри и Петър внезапно стана изключително ценен служител. Той майсторски изиграл картите си с очакваната покана от "Капките". Актьорът намекнал, че не се оплаква от липса на оферти за работа и вмеси момент може да се окаже следващият "болен" или "обиден" в екипа. Той обаче би готов да се откаже дори от предложение за най-хитовото шоу в родния ефир – "Капките" по Нова тв, ако му покажат, че го ценят. Това за него означава отново да е водещ.
В крайна сметка Дочев, както всички видяха по телевизията, е успял да излезе като победител от играта. В понеделник той седна в стола на водещия заедно с колежката си от миналия тв сезон Оля Малинова и редакторката Яна Донева. "Все още съм служител на "Преди обед“, което означава да служа на предаването и на вас, зрителите", каза Петър, придавайки си важност почти като спасител на шоуто.
Към днешна дата позициите му в "Преди обед" изглеждат затвърдени. Това поне за момента се разчита като край на шансовете му са заблести в "Капките". Но не се знае какво ще стане занапред, когато Венета се възстанови от мистериозната си болест, пише "Уикенд".
ИЗПРАТИ НОВИНА
