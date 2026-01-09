Петър от "Ергенът: Любов в Рая" крие приятелката си
Познаваме Петър като един от участниците в риалити формата "Ергенът: Любов в рая“, където той търсеше перфектната половинка, с която да сподели живота си. Със своя завиден хумор и поведение на кавалер, той бързо се превърна във фаворит не на едно, а на няколко момичета – Хени, Кристина и дори Благовеста забелязаха Петър и бяха привлечени от характера му.
Петър среща любовта малко след края на любовното предаване. Актьорът публикува история в своя Instagram профил, на която се вижда нежна ръка с безупречен червен маникюр. Детайлът веднага беше разчетен от последователите му като ясен знак за нова дама в живота му. Няколко дни по-късно той качва снимка от фитнес залата, на която тренира в компанията на момичето, чието лице обаче все още остава скрито.
Заваляха въпроси от последователите му: "Коя е дамата?“ и "Защо не я показва?“. В типичния си шеговит тон Петър отговаря на един от феновете си: "За да не ми я вземат“. Макар да пази самоличността й в тайна, е ясно, че актьорът е открил човека за себе си и цени личното им пространство.
Припомняме, че в "Ергенът: Любов в рая“ Петър избра юристката Кристина Пламенова и двамата продължиха играта до самия край. След финала на предаването отношенията им продължават близо месец и половина, но всичко приключва поради това, че се намират в различни етапи на живота.
Малко след раздялата на Петър и Кристина, дамата започва да се вижда с Виктор – друг участник от формата, който първоначално беше в двойка с Дениз. Въпреки че Виктор и Дениз излязоха от шоуто заедно, тяхната връзка също приключи бързо поради несходство в характерите. Така Кристина и Виктор откриха общ език, а Петър изглежда по-уверен в своя избор от всякога, като дори споделя публично, че е във връзка, пише Ladyzone.
