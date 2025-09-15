Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Петя Минкова: Рисковете от изкуствения интелект за децата са огромни
Автор: Екип Ruse24.bg 18:42Коментари (0)45
© NOVA NEWS
Мястото на изкуствения интелект в съвременния свят и преходът от аналогов свят към цифровизация коментира журналистът и писател Петя Минкова по NOVA NEWS.

Тя посочи, че изкуственият интелект ще става все по-точен, а така всеки ще има достъп до реалните знания. По нейни думи няма опасност хората да се превърнат в машини. И допълни, че преходът ще бъде по-човешки.

Изкуственият интелект и децата

Минкова каза, че рисковете от AI за децата са огромни. Тя допълни, че двама тийнейджъри в САЩ са били подтикнати да посегнат на живота си точно от ИИ.

Журналистът заяви, че в спешен порядък трябва да бъдат взети мерки.

Минкова каза още, че някои деца си намират приятели в лицето на ИИ, което е "изкривена реалност". Тя заяви, че децата не трябва да имат досег с ИИ, преди да бъдат обучени за какво трябва и могат да го използват.

Минкова също подчерта, че не само децата са уязвими, а и по-възрастни и големи хора, които имат някакъв проблем.

Още по темата: общо новини по темата: 63
02.09.2025 »
02.09.2025 »
30.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
25.08.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
12:50 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
11:46 / 13.09.2025
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
08:22 / 13.09.2025
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
18:32 / 13.09.2025
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
10:34 / 13.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
51-ото Народно събрание
Първият учебен ден
Изкуствен интелект
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: