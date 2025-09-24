Певецът Константин: Ти си моят еротичен сън

© Попфолк певецът Константин се обясни в любов на на водещата на "Преди обед" Венета Райкова. Буквално той влетя в студиото директно в ефир.



Докато русокосата фурия разговаряше, зад вратата се чу шум, който за кратко я притесни. Тя дори попита оператора какво се случва зад кулисите, преди да види Константин.



Певецът влетя в студиото с роза и веднага вдигна настроението.



"Ти си моят еротичен сън и несподелена любов", призна с хумор Коцето на Райкова.



С присъщото си чувство за хумор Коцето разчупи атмосферата и обеща скоро да гостува в "Преди обед".