Пилот: Самолетът не "лети сам", когато е на автопилот
Така професионалният пилот Марио Бакалов започва последния си пост във Facebook.
Ето какво още каза той по темата: "Автопилотът само изпълнява командите, които ние му задаваме.
По време на полет следим системите, времето, позицията, горивото — и на всеки 5 до 10 минути сменяме честотата за комуникация с различни центрове за управление на въздушното движение.
Тишината в кабината не е почивка. Тя е фокус".
/
