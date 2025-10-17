ЗАРЕЖДАНЕ...
Писателят Ангелина Ангелова: Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега
© Фокус
Кера Тамара остава вдовица на около 30-годишна възраст след смъртта на съпруга си деспот Константин. Когато султан Мурад І напада българското царство и я вижда, той се влюбва в нея. "Той казва на Иван Шишман: "Ако ми я дадеш за съпруга ще ми станеш васал и ще имаш мир“. Спорно е доколко Кера Тамара и Иван Шишман са били съгласни с този брак, но той се случва. Тя става негова съпруга и според турските хронисти любовта им е много голяма. Историята свършва там – тя просто се жени за него“, разказа Ангелова.
Кера Тамара има изключително образование и говори няколко езика, допълни тя. "Аз не смятам, че тя е била просто съпруга. Смятам, че е била до Мурад І като негов съветник. Той й е дал много свобода, което не е било привично за онези времена.“
В продължение на три години тя проучва исторически източници и събира частици от историята на българската принцеса за живота й като съпруга на турския султан. Тя черпи сведения и вдъхновение от книгата на историка и медиавист Георги Костов "Житие и страдание на Кера Тамара“.
"Неговият прочит за живота на Кера Тамара ми позволи да бъда по-свободна и смела в моето виждане за живота на тази принцеса. Работата на историка Цветана Кьосева за ролята на жените в българската история също ми даде смелост да разкажа какво се случва след смъртта на Мурад І. В книгата има както достоверност, така и фабула. Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега. Много исках да съм вярна на историята, доколкото е възможно“, сподели авторът.
Всяко едно от местата, описани в книгата, е истинско, допълни тя.
Още от категорията
/
Виделина Гандева за Радио "Книгоманче": Ако искаме да станем по-умни, да четем приказки по всяко време
15:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
21:20 / 16.10.2025
Камата: Честит първи рожден ден, мой малък Христо!
16:36 / 16.10.2025
Сега е точното време да го сложим в кацата, за да ни е вкусно пре...
14:16 / 16.10.2025
Георги Тошев с първи коментар за раздялата на Венета Райков с bTV...
12:25 / 16.10.2025
Официално: Венета Райкова аут от bTV!
10:18 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.