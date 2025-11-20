Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов пуска роман, съставен от "Опасни сказания"
©
Петима приятели ще се озоват в една съдбоносна за тях нощ из коридорите на прокълнат дом – къщата на мистериозно изчезналия разказвач Грегор Хансел. Там, из прашния таван, ще открият легендарен манускрипт, а сред страниците му ще намерят странни, дори ужасяващи тайни, които е по-добре да не бъдат разкривани. Мракобесно творение сред снежната пустош; инструмент на отмъщението, съставен от човешки части; демон, препитаващ се от низостите и безумията на простосмъртните; умален сят, населяван от оживели трупове... и чудовищно морско създание, жадно за знания... Всички те – в съсредоточието на едно обезлюдено и смущаващо място - стария безмълвен дом на върха на хълма, така примамлив за любопитните детски очи...
Написана с богат език и с дръзка фантазия, предвидена за читатели-куражлии и за ценителите на жанровата проза, книгата "Опасни сказания“ е дело на автор, поравно вдъхновен от литературата и седмото изкуство. Писател и кинокритик с дългогодишен опит като редактор в различни издателства, чест коментатор, а също и водещ в телевизионни и радио медии, включително на кинопредаването "Сториборд“ по радио "Фокус“, Благой Д. Иванов ще предложи тази есен една от най-амбициозните си творби.
Романът "Опасни сказания“ e c корица и илюстрации на талантливия художник Иван Беров и се очаква в книжарниците на 28 ноември с логото на престижното издателство "Artline Studios“, а за 3 декември е насрочена и официалната премиера – в столичния клуб "Singles“ от 19 ч.
Още от категорията
/
Художникът Васил Горанов: Съвременното изкуство трябва да бъде адекватно на нуждите на съвременния човек
18.11
Георги Тошев с нов успех
10.11
Д-р Ангелова за изложбата "Асимилация и съпротива на жените мюсюлманки": Никой не иска да рови рани, тези неща ги е имало
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
22:28 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за...
22:28 / 19.11.2025
25 години заедно и все още се обичат безумно
19:41 / 19.11.2025
Диетологът проф. Донка Байкова: Яжте 350-400 г кисело мляко на де...
11:42 / 19.11.2025
На 20 ноември навлизаме в рядък космически момент, пълен обрат в ...
22:47 / 18.11.2025
Лесните рецепти за домашна лютеница на фурна или в мултикукър
16:39 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.