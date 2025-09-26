Новини
Пламен Узунов: И до ден днешен на полуостров Камчатка има места, които са абсолютно непокътнати 
Автор: Ася Александрова 17:14
©
И до ден днешен на полуостров Камчатка има места, които са абсолютно непокътнати. Не може да стигнете от Северна до Южна Камчкатка по път. Това каза пътешественикът Пламен Узунов в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.

Регионът започва да представлява интерес за Русия едва през ХVІІ-ХVІІІ век., а през 1865 г. с подписването на Пекинския договор става част от Руската империя, разказа той.

"Хората, които живеят там, имат друг манталитет. Живеят по свои правила, свързани с оцеляването. Те смятат, че проблемите на човека са породени от това, че той е загубил връзка с предците си“, разказа Узунов.

Местните консумират предимно риба и еленско месо.

Шаманизмът играе важна роля в религиозните вярвания и духовния живот на жителите на Камчатка. На езерото Байкал самият той става част от шамански ритуал. "Шаманът казва какво вижда, какъв човек си и какви кривици имаш“, сподели пътешественикът.

Езерото Байкал е най-дълбокото езеро в света – 1642 метра. Има широчина от 60 до 8 км и дължина – 600. В него се вливат 330 реки, а началото си води само една. Има своя уникална екосистема с ендемични видове. "Хората се отнасят с благоговение към това езеро. То е като шамански тотем и наистина енергията е изключителна. Водата може да се пие. Времето там много бързо може да се промени“, разказа Пламен Узунов.

Над 300 са действащите вулкани на полуострова.

Смята се, че на Камчатка живеят около 20 000 мечки. Мъжките достигат до 600 кг. "Това са много интересни животни. Имат 200 пъти по-силно обоняние от кучето – може да усетят миризма на разстояние 12 км. При слаб сезон и липса на достатъчно храна женските могат да отложат или прекъснат бременността си. Те зависят основно от рибата – сьомга. Раждат по четири-пет мечета“, разказа пътешественикът.






