В ЕС е обичайна практика яйцата да се оставят неохладени по рафтовете на супермаркетите. Яйцата клас А, които са за директна консумация в Европа, не се мият. Те разчитат на естествения си защитен слой, така че просто проверявайте дали черупката им е цяла.Това им позволява да се съхраняват дори без хладилник, докато бъдат продадени. Настоящите пазарни стандарти на ЕС бяха преразгледани през 2023 г. Важно е обаче на кутията на яйцата да има информация, указваща, че е важно потребителите да съхраняват яйцата при температура като в хладилник след покупката им.За частните домакинства правилото е: постоянният студ предотвратява разпространението на микроби и удължава срока на годност. Експертите изрично препоръчват съхранение на яйцата в хладилник при максимална температура от 7 градуса по Целзий. Температурните колебания причиняват конденз, който прави черупките на яйцата уязвими.Често изказваното твърдение, че ниските температури правят черупката крехка и улесняват проникването на бактерии, не е доказано. Напротив, асоциациите посочват, че охлаждането възпрепятства растежа на салмонела и други патогени.Вратата на хладилника не е ли правилното място за съхранение на яйца?Вратата е най-топлото място в хладилника. Температурата на уреда се променя всеки път, когато се отвори. Поради това организациите за защита на потребителите препоръчват яйцата да не се съхраняват на вратата, а в картонената им опаковка на постоянно хладно място във вътрешността на хладилника.Суровите яйца и храните, съдържащи яйца, са сред класическите рискови фактори за салмонела. Поради това чистите кухни и непрекъснатото охлаждане на нетрайните храни са от съществено значение.Всеки, който използва сурови яйца, например в десерти, трябва да използва пресни, а не стари яйца и бързо да охлажда ястията или да ги консумира незабавно.Маркерът за срок на годност е най-лесният начин за разпознаване дали яйцата са пресни. Но понякога се случва да изхвърлим кутията или да вземем домашни яйца без това обозначение. Как да разберем дали яйцата са пресни и можем ли спокойно да готвим с тях?Лесен начин за проверка на свежестта е например тестът с вода. Пресните яйца потъват, докато по-старите стоят изправени или се издигат, пише Ladyzone.Агенциите за защита на потребителите също съветват да се използват по-стари яйца само след като са били добре сготвени.