По-добре не дръжте яйцата на вратата на хладилника
©
Това им позволява да се съхраняват дори без хладилник, докато бъдат продадени. Настоящите пазарни стандарти на ЕС бяха преразгледани през 2023 г. Важно е обаче на кутията на яйцата да има информация, указваща, че е важно потребителите да съхраняват яйцата при температура като в хладилник след покупката им.
За частните домакинства правилото е: постоянният студ предотвратява разпространението на микроби и удължава срока на годност. Експертите изрично препоръчват съхранение на яйцата в хладилник при максимална температура от 7 градуса по Целзий. Температурните колебания причиняват конденз, който прави черупките на яйцата уязвими.
Често изказваното твърдение, че ниските температури правят черупката крехка и улесняват проникването на бактерии, не е доказано. Напротив, асоциациите посочват, че охлаждането възпрепятства растежа на салмонела и други патогени.
Вратата на хладилника не е ли правилното място за съхранение на яйца?
Вратата е най-топлото място в хладилника. Температурата на уреда се променя всеки път, когато се отвори. Поради това организациите за защита на потребителите препоръчват яйцата да не се съхраняват на вратата, а в картонената им опаковка на постоянно хладно място във вътрешността на хладилника.
Суровите яйца и храните, съдържащи яйца, са сред класическите рискови фактори за салмонела. Поради това чистите кухни и непрекъснатото охлаждане на нетрайните храни са от съществено значение.
Всеки, който използва сурови яйца, например в десерти, трябва да използва пресни, а не стари яйца и бързо да охлажда ястията или да ги консумира незабавно.
Маркерът за срок на годност е най-лесният начин за разпознаване дали яйцата са пресни. Но понякога се случва да изхвърлим кутията или да вземем домашни яйца без това обозначение. Как да разберем дали яйцата са пресни и можем ли спокойно да готвим с тях?
Лесен начин за проверка на свежестта е например тестът с вода. Пресните яйца потъват, докато по-старите стоят изправени или се издигат, пише Ladyzone.
Агенциите за защита на потребителите също съветват да се използват по-стари яйца само след като са били добре сготвени.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.