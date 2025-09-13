© виж галерията Виктор Русинов, който беше вторият ерген в последния сезон на романтичното риалити по bTV, показа брат си. Той се казва Емо, а двамата изненадващо си приличат изключително много.



Двамата братя прекарват време заедно на море на гръцкия остров Миконос. Емо е по-малък от Виктор и е неговата по-млада версия. За разлика от него той е тъмнокос и с тъмни очи, но пък брадите и прическите са едни и същи. Братята също си приличат по физиката – и двамата имат мускулести и атлетични тела.



Едно обаче е сигурно – Виктор и Емо излъчват една и съща заразителна положителна енергия със своите широки усмивки.



26-годишният Русинов показа и как двамата са изглеждали като по-малки, когато Емо е бил едва около 10-12-годишен.



Виктор се превърна в един от най-желаните мъже на екрана и е бил най-красивият българин, спечелвайки титлата "Мистър България“ 2021. През 2022 година е избран за най-красив и харизматичен мъж модел. За разлика от него, който има над 33 хиляди последователи в Инстаграм, Емо не е толкова активен в социалната мрежа, където го следват едва 965 човека, пише Ladyzone.