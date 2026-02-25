Макар да изглеждат символични, туристическите такси могат да добавят десетки евро към бюджета за пътуванеЕвропейските градове и туристически дестинации все по-често затягат мерките срещу свръхтуризма, като увеличават или въвеждат нови туристически такси. Целта е двойна – да се ограничи натискът върху местната инфраструктура и да се осигурят допълнителни приходи за общинските бюджети. За пътуващите през 2026 г. това означава едно – по-високи разходи, които често не са включени в първоначалната цена на пътуването, пише Biznis Kurir.Макар туристическите такси на пръв поглед да изглеждат символични, на практика те могат да добавят десетки евро към крайната сума, особено при кратки пътувания. Много от местните власти предпочитат да въведат финансови ограничения вместо директно да намаляват броя на посетителите, което позволява туристическият поток да се запази, но при по-висока цена.Венеция продължава и през 2026 г. да събира такса от еднодневните посетители – мярка, насочена основно към туристите, които пристигат за няколко часа без нощувка. Таксата ще се прилага в периода от април до юли, в определени дни от седмицата, като размерът й ще бъде 5 евро при предварителна резервация и 10 евро при по-късно планиране. Посетителите с резервирано настаняване няма да я заплащат."Климатичната криза създава нови индустрии", казва създателят на Plan AПодобна тенденция се наблюдава и в други европейски градове. Букурещ въвежда фиксирана такса от 10 румънски леи на нощувка, независимо от категорията на хотела. Единбург ще начислява 5% върху цената на стаята за максимум седем последователни нощувки, като мярката ще важи за резервации, направени от есента на 2025 г.В Норвегия местните власти ще получат право да въвеждат до 3% данък върху нощувките в туристически натоварени райони. Таксата ще се добавя към цената на настаняването, но няма да засяга къмпингуването в палатки и кемпери.Испанският остров Тенерифе също предприема конкретни мерки, като въвежда еко такса за достъп до някои от най-популярните маршрути в Национален парк "Тейдею. В зависимост от трасето сумата може да достигне до 25 евро, като се цели ограничаване на прекомерния туристически поток и опазване на природната среда.Барселона остава сред най-скъпите дестинации по отношение на туристическите такси. От април 2026 г. градската такса ще бъде 5 евро, към които се добавя и регионалната такса. В по-високия клас хотели общата сума може да достигне до 7 евро на човек на нощувка.Гърция също запазва тенденцията към допълнителни такси, особено за круизните пътници. Туристите, които слизат на островите Миконос и Санторини, ще плащат между 4 и 20 евро в зависимост от сезона, докато за останалите пристанища сумите ще варират между 1 и 5 евро. пише businessnovinite.bg.