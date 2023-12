По случай празниците Vivacom отключва всичките си телевизионни канали до 18 януари

© Клиентите на телекома ще получат достъп до два нови премиум филмови канала и още много ексклузивно телевизионно съдържание



И тази Коледа Vivacom ще направи най-топлите и уютни дни в годината още по-специални, като предоставя на всички свои клиенти неповторим подарък – свободен достъп до любими телевизионни канали и EON Видеотека. От 12 декември до 18 януари всички настоящи и нови потребители на телекома ще имат възможността да гледат премиум съдържание от спортни и филмови канали, EON Видеотека с разнообразно съдържание и два нови премиум филмови канала – CineStar TV HD и CineStar TV A&T HD. Те ще се излъчват за първи път в България и за момента единствено в мрежата на Vivacom, като по този начин от телекома ще обогатят още повече страхотното съдържание на EON.



Двата телевизионни канала излъчват едни от най-добрите филми и сериали, включително хитови холивудски и европейски продукции, а също и детски анимационни филми. Те са локализирани на български език със субтитри, излъчват се в отлично HD качество и предоставят разнообразно съдържание за цялото семейство по време на вълнуващите празнични дни през декември и януари.



Всички потребители, абонирани за пакетите EON LIGHT и EON FULL, ще имат достъп до ТВ съдържанието на най-високия план EON PREMIUM, което включва спортните пакети DiemaXtra и MAX Sport Plus и филмовите канали на HBO и Cinemax. Трите празнични пакета ще се заявяват само през портала My Vivacom.



В допълнение към богатото разнообразие от чуждестранни заглавия за ТВ абонатите на Vivacom ще бъде предоставена уникална селекция с български филми. В нея попадат над 250 от любимите родни филми и сериали – класиките "Оркестър без име“, "Дами канят“, "Двойникът“ и съвременните продукции "Ятаган“, "18% сиво“, "Късата клечка“, "Дяволското гърло“ и много други.



"И тази Коледа, ние от Vivacom, подготвихме празнични оферти и изненади за потребителите. Освен отстъпки на устройства и отключването на каналите, даваме свободен достъп и до два нови филмови канала CineStar TV HD и CineStar TV A&T HD, и нова видеотека. С тези два канала осигуряваме още по-богато съдържание и разнообразие от канали и жанрове за нашите клиенти. Всичко това доведе и до страхотни резултати за EON, като през последните 3 месеца платформата има над 750 000 уникални устройства“, коментира Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ във Vivacom.



За да зарадва и абонатите на най-високия план EON PREMIUM, Vivacom е приготвил специална PREMIUM Видеотека с поредица от девет филми, които само те ще получат. Сюжетът им разказва за криминалния психолог Ричард Брок и неговите заплетени криминални случаи във Виена. Всеки от филмите е с времетраене от деветдесет минути и озвучен на български език.



Свободният достъп до допълнителните канали и EON Видеотека ще се предостави на всички ТВ абонати на Vivacom. Повече информация за коледната телевизионна кампания на Vivacom може да видите ТУК.



РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ