На 85-годишна възраст почина актрисата Полин Колинс, позната от филма "Шърли Валентайн", за който бе номинирана за "Оскар" през 1990 година, пише BBC.Тя почина в дома за възрастни хора в Лондон, заобиколена от семейството си, след като няколко години се бореше с болестта на Паркинсон, съобщиха близките й.Колинс ще бъде запомнена най-вече с ролята си на Шърли в наградения филм на Луис Гилбърт, базиран на известната пиеса на Уили Ръсел. Тази роля й донесе наградата "Златен глобус“ за най-добра актриса, както и награда БАФТА.