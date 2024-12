Почина актьор от "Умирай трудно 2"

© Арт Евънс, който натрупа над 120 филма в хода на кариерата си, почина на 21 декември на 82 години



В изявление съпругата на Еванс Бейб Еванс каза: "С разбито сърце споделяме, че Арт почина. Моля, уважавайте нашата скръб в момента. Ще се проведе мемориал, на който приятели и семейство ще присъстват на по-късна дата. Благодаря ви. "



Роден в Бъркли, Калифорния на 27 март 1942 г., Арт Еванс стартира кариерата си като актьор в Theatre of Being на Франк Силвера в Лос Анджелис. След квартет некредитирани филмови изяви в началото на 1970-те, първата му екранна роля е в телевизионния филм от 1975 г. The Orphan and the Dude.



Оттам нататък той обикаля като гост с участието си в широк набор от телевизионни сериали, включително Chico and the Man, Police Woman, M*A*S*H, Skag, Enos и The Fall Guy.



Той също така се появява в редица телевизионни филми и минисериали като King, Some Kind of Miracle, The Cracker Factor и The Boy Who Drank Too Much. Ранните му театрални филмови изяви включват Fun With Dick and Jane, The In-Laws и The Main Event.



Но най-известните му роли идват благодарение на комерсиалните филми A Soldier’s Story през 1984 г. (в ролята на Уилки с кафявия нос) и Die Hard 2 през 1990 г. (като служител на кулата за контрол на въздушното движение, който помага на Джон Макклейн на Брус Уилис да спре терористи).



Актьорът остава активен през 1990-те и 2000-те години, набирайки роли в хитови сериали, включително "Doogie Howser, M.D." (1990), "Семейни въпроси" (1994), "Уокър, тексаски рейнджър" (1996), "Досиетата Х" (2000) и "Монк" (2006).