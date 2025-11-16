Любимата астроложка Светлана Тилкова-Алена пое към звездите, съобщиха от bTV. Алена е починала днес на 70-годишна възраст, като съпругът ѝ Андрей е съобщил на медията.Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Всеки ден в продължение на 25 години звездните ѝ прогнози влизат в дома на зрителите.С прогнозите си Алена е помогнала на хиляди свои последователи. Тя е астролог на световно ниво – член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт "Карл Маркс“, специалност "Международни икономически отношения“.Твърди, че е виждала "незримия свят“ още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология. През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава "духовното“ си име Алена.Нейното списание "Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са "Буквар на душата“, "Настоящето е само ден“ и "Уроци по Карма“. Най-новите ѝ коледни книги предстои да излязат от печатницата.Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Алена защитава идеята, че съдбата и характерът на човека могат да се разберат чрез звездната карта, кармата и преражданията. Според нея астрологията не е просто развлечение, а средство за духовно осъзнаване и развитие: чрез астрологията човек може да разбере своите заложби, кармичните уроци и житейския си път.