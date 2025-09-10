Почина голям актьор

© Холивудският актьор Едуард Фолкнър, най-известен с участието си редом с Джон Уейн в поредица от класически уестърни, почина на 93-годишна възраст.



Той е издъхнал на 26 август 2025 г. в дома си във Виста, Калифорния, като семейството му потвърди, че е починал от естествена смърт. Роден като Филдън Едуард Фолкнър II в Лексингтън, Кентъки, през 1932 г., той изгражда забележителна кариера на екрана, след като служи като пилот на изтребител във Военновъздушните сили на САЩ.



Фокнър става познато лице в кината през 60-те и 70-те години на миналия век, присъединявайки се към доверения кръг от звезди на Джон Уейн. Той се появява в пет филма с херцога, включително "Хелфайтъри“, "Зелените барети“, "Рио Лобо“, "Маклинток!“ и "Непобедимите“.



През 1960 г. Фолкнър се появява и редом с Елвис Пресли в музикалната комедия "G.I. Blues“.