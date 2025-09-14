Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Почина легенда на рок музиката
Автор: Екип Ruse24.bg 21:36Коментари (0)22
©
Барабанистът на The Pretty Things Вив Принс почина на 84-годишна възраст, предаде The Independent.

Новината за смъртта на му беше споделена в Instagram от фронтмена на White Stripes Джак Уайт, който описа покойния музикант като "див и пълен с безгрижие“

"Получих вест чрез моя приятел Джон Бейкър, че великият Вив Принс току-що е починал“, пише той.

"Вив беше невероятен барабанист, див и пълен с безрезервност. Той свиреше за групата The Pretty Things и повлия на много други музиканти като Кийт Муун.“

Уайт коментира, че се е срещнал лично с Принс "преди няколко години“, докато барабанистът работел във фермата си в Португалия.

"Той беше вдъхновен и ексцентричен рокендрол музикант и може би един ден ще трябва да сформирам екип, който да работи по документален филм за този човек“, добави Уайт.

"Ти беше една от истинските.“, написа още той.

Роден в Лъфбъро през 1941 г., Принс започва като джаз барабанист, участвайки в няколко местни групи в началото на 60-те години на миналия век.

Той е работил и като сесиен музикант и си е спечелил нарастваща репутация заради отличителния си и харизматичен стил на барабани.

След като се присъединява към Pretty Things през 1964 г., Принс записва двата албума: The Pretty Things от 1965 г. и Get the Picture?

Непокорните лудории на барабаниста станаха фокус на голяма част от медийното отразяване на групата. Той се занимаваше с нагли шеги на сцената, като например полагане на килими по време на изпълненията на други изпълнители. Принс беше изключен от групата към края на 1965 г.

В годините след работата си с Pretty Things, Принс е свирил с изпълнители като Honeycombs, The Who и Hawkwind, и е записвал с изпълнители като Крис Барбър.

По-късно в живота си той се присъединява към мотоциклетния клуб Hells Angels, само за да бъде изключен заради лошо поведение.

През 1999 г. Pretty Things записват песен, наречена "Vivian Prince“, като почит към бившия си колега от групата, включена в албума Rage Before Beauty .

Още по темата: общо новини по темата: 742
14.09.2025 »
14.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/124 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
22:09 / 12.09.2025
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
10:41 / 12.09.2025
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
11:39 / 12.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
20:34 / 12.09.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
Президентски избори 2026 година
Колективната отбрана на Европа
Арестуваха кмета на Варна
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: