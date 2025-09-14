ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Почина легенда на рок музиката
Новината за смъртта на му беше споделена в Instagram от фронтмена на White Stripes Джак Уайт, който описа покойния музикант като "див и пълен с безгрижие“
"Получих вест чрез моя приятел Джон Бейкър, че великият Вив Принс току-що е починал“, пише той.
"Вив беше невероятен барабанист, див и пълен с безрезервност. Той свиреше за групата The Pretty Things и повлия на много други музиканти като Кийт Муун.“
Уайт коментира, че се е срещнал лично с Принс "преди няколко години“, докато барабанистът работел във фермата си в Португалия.
"Той беше вдъхновен и ексцентричен рокендрол музикант и може би един ден ще трябва да сформирам екип, който да работи по документален филм за този човек“, добави Уайт.
"Ти беше една от истинските.“, написа още той.
Роден в Лъфбъро през 1941 г., Принс започва като джаз барабанист, участвайки в няколко местни групи в началото на 60-те години на миналия век.
Той е работил и като сесиен музикант и си е спечелил нарастваща репутация заради отличителния си и харизматичен стил на барабани.
След като се присъединява към Pretty Things през 1964 г., Принс записва двата албума: The Pretty Things от 1965 г. и Get the Picture?
Непокорните лудории на барабаниста станаха фокус на голяма част от медийното отразяване на групата. Той се занимаваше с нагли шеги на сцената, като например полагане на килими по време на изпълненията на други изпълнители. Принс беше изключен от групата към края на 1965 г.
В годините след работата си с Pretty Things, Принс е свирил с изпълнители като Honeycombs, The Who и Hawkwind, и е записвал с изпълнители като Крис Барбър.
По-късно в живота си той се присъединява към мотоциклетния клуб Hells Angels, само за да бъде изключен заради лошо поведение.
През 1999 г. Pretty Things записват песен, наречена "Vivian Prince“, като почит към бившия си колега от групата, включена в албума Rage Before Beauty .
|Още по темата:
|общо новини по темата: 742
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: