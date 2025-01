Почина музикална легенда, дала ни вечни хитове

© Брентън Ууд, певецът зад хитовете "The Oogum Boogum Song“ и "Gimme Little Sign“, почина на 83-годишна възраст.



Мениджърът и помощникът на Ууд, Мани Галегос, потвърди смъртта му пред Variety. Пред изданието той заяви, че певецът е починал от естествена смърт и е бил заобиколен от семейството си в дома си в Морено Вали, Калифорния. Според Галегос, последните думи на Ууд към неговите фенове са били "Catch you on the rebound“, препратка към неговата песен от 1967 г.



Роден като Алфред Джеси Смит в Шривпорт, Луизиана, Ууд се премества със семейството си в Сан Педро, Калифорния, а по-късно посещава Комптън Колидж, където започва да проявява интереса си към музиката. Той приема сценичното си име като препратка към родния си окръг и се вдъхновява от артисти, включително Сам Кук и Джеси Белвин, докато пише песни и свири на пиано.



Ууд записва няколко сингъла, преди да подпише с Double Shot Records през 1967 г., с които записва най-големите си хитове като "The Oogum Boogum Song“, който достигна номер 19 в R&B класациите на Billboard, и "Gimme Little Sign“, който достигна номер 9 в поп музиката диаграми. През 1972 г. той създава свой собствен лейбъл Prophesy Records.



В началото на 2024 г. Ууд стартира прощалното турне Catch You on the Rebound: The Last Tour. Концертите бяха спрени, след като звездата беше хоспитализирана.



През годините "The Oogum Boogum Song“ намери нова публика, тъй като беше използвана във филми и телевизионни предавания, включително "The Umbrella Academy“, "Almost Famous“ и "Don’t Worry Darling“. Неговият сингъл "Great Big Bundle of Love“ участваше във втория сезон на "Big Little Lies“.