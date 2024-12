Почина най-известният менталист в света

© Невероятният Крескин, известният менталист, е починал на 89 години.



Семейството на Крескин обяви новината в изявление, публикувано в социалните мрежи.



В книгата си от 1991 г. "Тайните на невероятния Крескин“ той обяснява, че "не е екстрасенс, окултист или гадател. Не съм четец на мисли, медиум или хипнотизатор. Няма нищо свръхестествено в това, което правя. Аз съм учен, изследовател в областта на внушенията и "екстрасензорните" възприятия. Изпълнявам това, което открия."







Най-известният менталист в света редовно посещаваше шоуто на Карсън и прилагаше т. нар. "сила на позитивното мислене“.







Крескин е роден като Джордж Джоузеф Кресдж в Монклер, Ню Джърси, на 12 януари 1935 г. Комиксът на Лий Фалк "Mandrake the Magician“, който се фокусира върху сценичен магьосник, който се бори с престъпността, вдъхновява Крескин да стане менталист.



Освен едноименните си телевизионни програми, Крескин беше чест гост в няколко токшоута, включително "The Tonight Show Starring Johnny Carson“, "The Merv Griffin Show“, "Late Night With David Letterman“, "The Mike Douglas Show,“ " На живо с Реджис и Кати Лий“ и "Шоуто на Хауърд Стърн“.



Той също е автор на "Забавният начин на Крескин за разширяване на ума“ (1984), "Супертайните на Крескин“ (1993), "Как да бъдеш фалшив Крескин“ (1996), "Разговори с Крескин“ (2012), "В реално време" (2015) и др.