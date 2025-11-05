Американският рапър Йънг Блийд (Young Bleed), чието истинско име е Глен Клифтън младши, е починал на 1 ноември 2025 г. на 51-годишна възраст, съобщава Metro, позовавайки се на сина му, Тай Джи Рамон Клифтън..Причината за смъртта са усложнения от мозъчна аневризма, която той е получил дни по-рано, след като е участвал в събитието "Verzuz" в Лас Вегас на 25 октомври 2025 г.. След колапса си той е бил приет в интензивно отделение и поставен на командно дишане, но лекарите установяват липса на мозъчна активност.Йънг Блийд е легендарна фигура в южния хип-хоп, известен най-вече с работата си с лейбъла No Limit Records на Master P и хитовия си сингъл от 1997 г. "How Ya Do Dat". Дебютният му албум My Balls and My Word от 1998 г. достига номер едно в класацията за R&B/хип-хоп албуми на Billboard."Баща ми беше на 51 години, когато му се случи... Баща ми, както повечето хора над средна възраст, имаше високо кръвно налягане. Един ден той се срина и почина от мозъчна аневризма и кръвоизлив“, каза Тай.