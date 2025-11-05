Почина популрен рапър
Причината за смъртта са усложнения от мозъчна аневризма, която той е получил дни по-рано, след като е участвал в събитието "Verzuz" в Лас Вегас на 25 октомври 2025 г.. След колапса си той е бил приет в интензивно отделение и поставен на командно дишане, но лекарите установяват липса на мозъчна активност.
Йънг Блийд е легендарна фигура в южния хип-хоп, известен най-вече с работата си с лейбъла No Limit Records на Master P и хитовия си сингъл от 1997 г. "How Ya Do Dat". Дебютният му албум My Balls and My Word от 1998 г. достига номер едно в класацията за R&B/хип-хоп албуми на Billboard.
"Баща ми беше на 51 години, когато му се случи... Баща ми, както повечето хора над средна възраст, имаше високо кръвно налягане. Един ден той се срина и почина от мозъчна аневризма и кръвоизлив“, каза Тай.
