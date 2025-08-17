Новини
Почина злодеят от "Супермен"
22:53
Британският актьор Терънс Стамп, известен с ролята си на генерал Зод в "Супермен“ и "Супермен II“, почина на 87-годишна възраст, предаде Sky News.

Номинираният за "Оскар“ актьор, който е роден в лондонския Ийст Енд, участва и в хитове като "Теорема“, "Сезон в ада“ и "Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“.

Той формира една от най-бляскавите двойки във Великобритания с Джули Кристи, с която участва във филма "Далеч от лудата тълпа“ през 1967 г.

В изявление семейството му съобщи, че е починал в неделя сутринта, добавяйки: "Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да докосва и вдъхновява хората години наред.“

Стамп е роден на 22 юли 1938 г. и е син на кочаря на влекач.

Израснал в Лондон по време на Втората световна война, той преживява Блицкрига като дете и напуска училище, за да работи първоначално в рекламата, преди по-късно да си осигури стипендия за театрално училище.

Стамп получава различни отличия по време на кариерата си, включително Златен глобус през 1962 г. за най-обещаващ дебютант за Били Бъд и награда за най-добър актьор на Филмовия фестивал в Кан през 1965 г. за "Колекционерът“.

Той също така получава номинации за награди "Оскар“ и БАФТА за изпълнението си в "Били Бъд“, както и втора номинация за БАФТА през 1994 г. за ролята си в "Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“, в който участват Хюго Уийвинг и Гай Пиърс.

Най-известната му роля е тази на генерал Зод, злодейският лидер на трима криптонски престъпници във филма "Супермен“ от 1978 г. и продължението му от 1980 г. "Супермен II“, в което главната роля е с участието на Кристофър Рийв.

Другите му филми включват "Млади оръжия“, "Лайми“ и "Валкирия“ с Том Круз.

Съвсем наскоро Стамп участва във филма "Последната нощ в Сохо“ на режисьора Едгар Райт. В психологическия филм на ужасите от 2021 г. участваха още Даяна Риг, Аня Тейлър-Джой и Мат Смит.

Освен че се появява по телевизията и на сцената, Стамп също така озвучи видеоигри - появявайки се в игри като Halo 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Стамп обичаше да си спомня как е бил на прага да стане учител по тантрически секс в ашрам в Индия, когато през 1977 г. получава телеграма от лондонския си агент с новината, че е обмислян за филма за Супермен.

"На следващия ден бях на нощния полет“, каза Стамп в интервю за издателя си Watkins Books през 2015 г.

След осем години, прекарани до голяма степен без работа, получавайки ролята на злодея Генерал Зод - мегаломанският лидер на криптонците - пълният блясък на холивудските прожектори падна върху родената в Лондон звезда.

Окуражен от новата си роля, Стамп каза, че ще отговаря на любопитни погледи от минувачите със команда: "Коленичете пред Зод, копелета такива", което се говореше, че е претърпяло пълен провал.






