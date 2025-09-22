© виж галерията Елейн Мерк Биндер, една от последните живи актриси, които са играли една от Мънчкин във филма "Магьосникът от Оз" е починала, съобщава Daily Mail.



Мънчкините обитават страната на малките хора, които посрещат Дороти и нейните спътници, когато те пристигат в Страната на Оз.



Елейн Мерк Биндър почина на 94 години, а смъртта й е потвърдена от дъщеря й Анет Филипс.



Елейн е едва на осем години, когато се снима във филм от 1939 г. Тя е едно от осемте деца, които танцуват и пееха като част от ансамбъла на Мънчкините.



Говорейки за прослушването си за MGM през 1938 г., Елейн си спомня: "За мен беше страшно. Това беше първото ми голямо прослушване за голямо студио.“



"Почувствах облекчение, когато Бъд каза на режисьора: "Тя е ОК". Не се наложи да се представям като другите. И ме избраха като една от осемте, които ще танцуват и пеят".



"Магьосникът от Оз" е американски музикален фентъзи филм от 1939 г., продуциран от Метро-Голдуин-Майер. Базиран на романа от 1900 г. "Вълшебникът от Оз" от Лиман Франк Баум, филмът е режисиран основно от Виктор Флеминг, който напуска продукцията, за да поеме "Отнесени от вихъра".



Във филма участват звезди като Джуди Гарланд, Франк Морган, Рей Болджър, Бърт Лар, Джак Хейли, Били Бърк и Маргарет Хамилтън.