Почина един от най-талантливите американски певци, композитори и текстописци

© Барет Стронг, един от основоположниците на звукозаписната компания "Мотаун“ и един от най-талантливите американски певци, композитори и текстописци, почина на 81-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.



Стронг изпя първия голям хитсингъл на "Мотаун“ "Money (That's What I Want)“ и по-късно сътрудничи в класики като "I Heard It Through the Grapevine“ на Марвин Гей и "War“ на Едуин Стар. Той е автор на много от текстовете на групата "Темптейшънс“.



Смъртта му беше обявена в неделя в социалните медии от Музея на "Мотаун“, откъдето не предоставиха допълнителни подробности.



"Барет беше не само страхотен певец и пианист, но той, заедно със своя колега Норман Уитфийлд, създадоха невероятни произведения“, каза основателят на "Мотаун“ Бери Горди в изявление.



"Песните надживяват хората“, каза Стронг пред "Ню Йорк таймс“ през 2013 г. и добави: "След като си тръгнеш, тези песни ще продължат да се изпълняват“.