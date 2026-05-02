На 2 май Свети Атанасий Велики и Св. цар Борис-Михаил са почитани от православния календар.

Според традицията в този ден е добре да се избягват спорове и конфликти, както и да не се създава излишно напрежение в отношенията с околните. Не се препоръчва също да се отказва помощ на нуждаещ се или да се изпада в прекомерна еуфория. Народните вярвания предупреждават и да не се дават пари назаем, тъй като това може да доведе до загуба на късмет.

Съществува и обичай през деня да се преброяват парите три пъти - на изгрев, по обяд и при залез. Според преданията това носи финансова стабилност и благополучие в дома.