Габи реши да направи мил жест за останалите участници. Тя реши да сготви вечерята, а именно специалитета скариди "Калоян е пепе". Когато стана време за сервиране обаче нещата съвсем не изглеждаха толкова идилични.Ана-Шермин се опита да "изгони" Габи от масата, за да може Красимир да седне до нея. Освен това стана ясно, че на Ана не ѝ харесват скаридите."Е, айде сега гадни! И колко по-гадни неща си яла сто процента, сега моите скариди", с насмешка каза Габи пред камерите.Въпреки това тя се обиди на отношението, което демонстрира Шермин към нея. Тя реши да сподели на Киара за постъпката ѝ.Напрежението обаче само се изостри с развитието на вечерта. Двете започнаха да си повишават тон пред останалите, като дори тръгнаха да си посягат взаимно. Започнаха да се хвърлят както цигари, така и обиди и цинизми."Ти ще се научиш да ме уважаваш, иначе наистина ще ядеш бой! Сега да не ти лупна една чехла на главата", ядоса се Габи.Красимир, Виктор и Дениз се опитаха да ги разтърват, но до никъде не помогнаха, пише Ladyzone.