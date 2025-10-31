Почти се стигна до бой в къщата на "Ергенът"
©
Ана-Шермин се опита да "изгони" Габи от масата, за да може Красимир да седне до нея. Освен това стана ясно, че на Ана не ѝ харесват скаридите.
"Е, айде сега гадни! И колко по-гадни неща си яла сто процента, сега моите скариди", с насмешка каза Габи пред камерите.
Въпреки това тя се обиди на отношението, което демонстрира Шермин към нея. Тя реши да сподели на Киара за постъпката ѝ.
Напрежението обаче само се изостри с развитието на вечерта. Двете започнаха да си повишават тон пред останалите, като дори тръгнаха да си посягат взаимно. Започнаха да се хвърлят както цигари, така и обиди и цинизми.
"Ти ще се научиш да ме уважаваш, иначе наистина ще ядеш бой! Сега да не ти лупна една чехла на главата", ядоса се Габи.
Красимир, Виктор и Дениз се опитаха да ги разтърват, но до никъде не помогнаха, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите
30.10
От къде идва твърдението, че трябва да правим по 10 хил. крачки дневно - отговорът ще ви изненада
29.10
Хелоуин може да бъде страшно сладък: Родители, ето как да предпазите децата си от захарна зависим
29.10
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
4 рецепти за супи, които борят болести и вируси
10:20 / 30.10.2025
Театрална работилница "Arcadia Fusion ART" проговориха за скандал...
16:17 / 29.10.2025
Три торнада бяха забелязани в Черно море
16:15 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, чес...
13:01 / 29.10.2025
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
12:08 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., пл...
11:07 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.