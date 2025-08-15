Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Полезна екстра в новите автомобили: Включиш ли чистачките, активираш и късите
Автор: Екип Ruse24.bg 14:52Коментари (0)62
©
В съвременните автомобили са вградени множество функции, които подобряват комфорта и безопасността на шофирането. Някои от тях са добре познати и се използват ежедневно, докато други остават скрити за голяма част от собствениците. Една такава функция, често срещана в популярни модели, е свързана с автоматичното превключване на фаровете.

Много съвременни автомобили са оборудвани със сензор за светлина, който автоматично включва късите светлини, когато стане тъмно. Тази функция е особено полезна при навлизане в тунели или при шофиране през нощта. Това, което малко шофьори знаят, е, че същият този сензор може да бъде използван за нещо повече.

В някои модели, чрез лесно активиране на специална опция в менюто на бордовия компютър, шофьорът може да настрои фаровете да се включват не само при намалена светлина, но и при включване на чистачките. Тази функция е изключително полезна, тъй като при дъжд видимостта намалява значително и автоматичното включване на основните фарове прави автомобила по-забележим за останалите участници в движението.

Активирането на тази опция е лесно. Обикновено се извършва през настройките на автомобила на централния дисплей или чрез комбинация от бутони на волана. Веднъж активирана, функцията работи автоматично, като включва фаровете всеки път, когато чистачките се задействат. Това освобождава шофьора от нуждата да мисли за това допълнително и го оставя да се съсредоточи върху пътя.

Скрити функции като тази са пример за това как инженерите интегрират допълнителна безопасност и удобство, които невинаги са очевидни. Подобни малки подобрения допринасят значително за по-спокойното и сигурно пътуване, особено в лоши метеорологични условия.

Въпреки че не всички автомобили разполагат с тази функция, си струва да проверите ръководството за експлоатация на вашия модел. Може да откриете, че вашият автомобил крие подобни приятни изненади, които могат да направят шофирането ви по-лесно и по-безопасно, съветват от automedia. Така че, преди да потеглите, разгледайте внимателно опциите на бордовия компютър – може да се окаже, че имате още какво да научите за колата си.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Пожари 2025
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: