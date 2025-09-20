Полезна ли е играта в калта за детската имунна система?

© Като дете може би са ви казвали, че играта навън в калта е полезна, защото укрепва имунната ви система . Но има ли доказателства в подкрепа на това твърдение?



Накратко, да – няколко проучвания показват, че ранното излагане на мръсотия може да намали риска от развитие на алергии и автоимунни заболявания при децата. С други думи, това може да предпази от състояния, при които имунната система реагира неблагоприятно на алергени или на тъканите на тялото.



С развитието на имунната система на детето в ранните години от живота, армията от защитни клетки в тялото трябва да се научи как да разграничава собствените клетки на тялото от чужди вещества, които са или безвредни, или причиняващи заболявания, като бактерии и вируси . Тя трябва да се научи да разпознава причиняващите заболявания патогени, за да ги атакува.



Оказва се, че молекулярните сигнали, които задвижват разширяването на този регулаторен клон на имунната система, идват главно от микроби в червата, каза пред Live Science Греъм Рук , почетен професор по медицинска микробиология в University College London. Тази колекция от микроби се нарича " чревен микробиом “ и е от съществено значение за нашето здраве. Например, някои от тези микроби помагат за производството на витамини , от които се нуждаем, за да живеем, и ни помагат да смиламе храната си.



Първата година от живота е от решаващо значение за развитието на микробиома . Бебетата получават бактерии, когато преминават през родовия канал, ако са родени вагинално, и от мляко, ако са кърмени. С порастването си децата са постоянно изложени на микроби от широк спектър от източници, пише Live Science.



Теория, наречена " хипотеза за старите приятели “, предполага, че колкото по-голям е спектърът от микроби, на които сме изложени в ранното детство, толкова по-разнообразни ще бъдат нашите микробиоми и по този начин толкова по-добре имунната ни система ще разпознава приятели от врагове. Терминът "стари приятели“ се отнася до полезни или "коменсални“ микроби, които живеят върху и в тялото, без да увреждат здравето на човек.



Тази теория, предложена от Рук през 2003 г., е подобна на по-широко известната хигиенна хипотеза , която предполага, че липсата на ранно излагане на микроби прави хората по-склонни към имунни заболявания. Многобройни проучвания , например, са показали връзка между израстването във ферма или в домакинство с домашни любимци и по-ниската вероятност децата да развият алергии в сравнение с децата в градска среда или среда без домашни любимци.



Хипотезата за старите приятели обаче подчертава важността на излагането на коменсални микроби в ранния живот, за разлика от инфекциозните патогени. Тази идея е подкрепена от изследвания: няколко проучвания в Европа показват, че ранното излагане на микроби не предпазва от развитието на алергии. Друга критика на хипотезата за хигиената е, че тя омаловажава значението на добрата хигиена за предотвратяване на заболявания, като налага идеята, че сме станали "твърде чисти“, твърдят Рук и колеги в преглед от 2016 г.



Изследванията показват, че децата, които растат във ферми, са по-малко склонни да развият алергии.Хипотезата за старите приятели, от друга страна, би могла да помогне да се обясни защо прекомерната употреба на антибиотици в ранна възраст, която може да унищожи голяма част от чревния микробиом, и цезаровите сечения , които не излагат новородените на вагинални бактерии, са свързани с повишен риск от алергии.



Проучване във Финландия изследва дали имунната система на децата в града може да бъде подсилена с трева и почва, взети от горската почва. Те установяват, че в рамките на един месец децата, които играят в пръстта, имат по-разнообразна колекция от безвредни бактерии по кожата си и повече имунорегулаторни клетки и сигнални молекули в кръвта си, отколкото тези, които играят на чакълести площадки. Това подсказва, че излагането на бактерии в пръстта може да помогне на имунната система да узрее, теоретично намалявайки шансовете тя да стане свръхактивна.



По подобен начин, шведско проучване , публикувано през 2024 г., установи, че децата, които са израснали в млечни ферми или са имали домашни любимци, са имали по-ниски нива на алергии от тези, които не са имали. Те също така са имали повече безвредни бактерии в червата си, така че авторите на изследването са заключили, че двете явления може да са свързани.



Въпреки че микробиомът е важен, има много други фактори, които влияят върху риска от развитие на алергии, включително генетиката, каза пред Live Science д-р Робърт Ууд , професор по педиатрия в Johns Hopkins Medicine в Балтимор. Като общо послание обаче, децата трябва да бъдат насърчавани да излизат навън и да играят в калта, каза той.



Въпреки това, настоящото разбиране на учените за рисковите фактори за имунни заболявания не винаги може да се превърне в практически съвети. Например, ако имате куче, може да имате малко по-малък шанс да развиете алергии, отколкото човек без домашен любимец - но не можете да кажете на някого да си вземе куче като гарантиран начин за предотвратяване на алергии, каза Ууд.



Мръсотията в силно замърсените райони може да бъде нездравословна и за децата, тъй като може да съдържа вредни замърсители, отбеляза той. Това очевидно не би било видът мръсотия, на която бихте искали детето ви да бъде изложено. И тъй като мръсотията може да съдържа потенциално вредни химикали, като олово , както и паразити , трябва да се внимава децата да не я вдишват или ядат .