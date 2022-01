© Поли Генова е най-слушаният български изпълнител за 2021 г. В официалната класация за най-излъчвана песен в българския ефир през изминалата година, Поли заема първо и трето място с безспорните си хитове "Last Night“ и "No More“ и така изпреварва артисти като хитмейкъра и носител на четири статуетки Грами Ed Sheeran и руската сензация Zivert.



Изминалата година бе изключително успешна за Поли Генова и изпълнителката изненада своите почитатели с редица нови хитове. Песента "Last Night“ стана сензация от самото си издаване и получи международно признание с ротации в най-известния музикален ТВ канал в света MTV. Парчето "No More“ пък, освен топ хит, е и изключително личен за Поли Генова проект. Песента разказва любовната история между нея и половинката ѝ Джоузеф, който дебютира пред камера в клипа към песента. В края на 2021 г., само два дни след като стана майка за втори път, Поли представи и новата си песен "Na Na“, с която отново се нареди на първите позиции в родните чартове. Всички сингли на изпълнителката се разпространяват дигитално във всички платформи от Warner Music чрез Орфей Мюзик.



"Музиката е моят начин да предавам емоция, да зареждам с положителна енергия и да вдъхновявам слушателите. А страхотното представяне на "Last Night“ и "No More“ е огромно признание за целия екип, с който работя, и ме прави изключително горда. Благодаря за любовта и положителната енергия – именно те ме мотивират да продължавам напред! С екипа ми сме подготвили невероятни изненади за новата година и сме нетърпеливи отново да изненадаме и зарадваме публиката!“, споделя Поли Генова.



Изпълнителката изпрати изминалата 2021 г. с още редица успехи както в личен, така и в професионален план. Освен хитовете, които подари на феновете си, тя зарадва публиката и с 3 невероятно успешни концерта в Пловдив, София и Созопол. В личен план през 2021 г. семейството на чаровната певица се увеличи с още един член с раждането на прекрасната ѝ дъщеря Леа Ка̀трин, което направи годината още по-незабравима и емоционална за нея, пише "Стандарт".