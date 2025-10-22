Само два месеца след като стана майка, Полина Спасова - бившата половинка на Благо Джизъса, впечатли последователите си с перфектна форма. Красавицата сподели огледално селфи в спортен екип и написа: "2 months postpartum", показвайки, че бързо е възвърнала фигурата си след раждането със секцио.На въпрос от фен дали е прибрала напълно коремчето си, Поли откровено призна:"Много малко остава. Не тренирам още."След появата на дъщеричката ѝ Теана, инфлуенсърката не спира да получава комплименти за това колко добре изглежда и колко спокойно се справя с майчинството, пише "България Днес".