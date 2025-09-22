ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полк. Станчев: В Сръбско-българската война нашите войски успяват да покажат завидна храброст и жертвоготовност
В Сръбско-българската война българските войски успяват да покажат завидна храброст, жертвоготовност и желание да победят. "Младата Българска армия се утвърждава като победоносна. В цяла Европа вече започва да се говори с уважение за България“, отбеляза историкът.
Българите започват войната без предварителен план. В хода на военните действия се взема решение най-решителното сражение да се даде на Сливница. "Първоначално е съществувал замисъл да се изостави София и сърбите да се посрещнат на Ихтиманските възвишения, т.е. столицата да се остави на сърбите, но именно Рачо Петров застава твърдо и казва: по никакъв начин Българската армия няма да напусне София“, разказа проф. Станчев.
Когато руските офицери по заповед на Петербург напускат България и оставят българите и армията, преобладаващата част от българските офицери посрещат с облекчение тръгването им. "Защото дотогава на тях не им е давана възможност да се изявят и да заемат по-високи постове в Българската армия. Те са били с много висок дух. Една значителна част от тях са участвали в национално-освободителното движение, в Руско-турската война, те са били посветени на военната служба и са желаели да се развият и да станат началници, да се издигнат до генерали. Именно тогава се отваря тази възможност и като че ли тя е стимулът да направят всичко, включително свръхсилите си, за да могат да оглавят ръководството на Българската армия и да направят така, че тази война да завърши победоносно за България“, обясни военният историк.
