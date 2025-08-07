Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Половината зодии ги очаква голямо щастие до края на август
Автор: Екип Ruse24.bg 14:42Коментари (0)61
©
През август 2025 г. шест зодиакални знаци навлизат в мощна нова ера. Този възвисяващ транзит отваря вратата към нещо по-голямо, по-светло и по-смислено. Отдавна искате сериозна промяна и винаги е хубаво да започнете месеца с нещо, към което да се стремите.

Телец

Обикновено, когато се ангажирате с нещо, вие се придържате към него, Телец. Вие обаче сте достатъчно проницателни, за да разберете кога първоначалният план се нуждае от промяна. Август ви дава да разберете, че мястото, където отивате, е безопасно, така че няма нужда да се притеснявате.

По време на тригон между Луната и Юпитер, възможностите се очертават много очевидно. Ако чувствате, че ви подсказват да се отклоните от пътя, тогава направете това, което смятате за правилно.

Промяната не е нещо, което трябва да бъде радикално, Телец. Енергията на Юпитер ви показва, че дори най-малкото отклонение може да ви насочи към изцяло ново и възнаграждаващо приключение.

Лъв

Меркурий е насочен директно във вашия знак, което е отлично време да финализирате плановете си за пътуване. Прекъсванията в комуникацията не са толкова вероятни и ще имате по-добро преживяване с връзките, които имате.

Слънцето навлиза в Дева на 22 август, а Новолунието следва на 23 август, което ви позволява да се съсредоточите върху финансите си. Ще бъде полезно да спестите пари и да изградите солидна основа за бъдещето. Месецът завършва с оптимизъм. Венера навлиза във вашия зодиакален знак на 25 август, въвеждайки ера на трансформация, любов и просперитет.

Дева

Пълнолунието във Водолей на 9 август ви подготвя за бъдещото завръщане на Сатурн в Риби през септември. Когато Слънцето влезе във вашия знак на 22 август, пригответе се да се чувствате готови да поемете нови предизвикателства и да прегърнете красивата енергия на Новолунието във вашия знак на 23 август. Тези планетарни транзити помагат за повишаване на вашата популярност и увереност.

Навлизате в нова епоха, изпълнена с много разбиране, докато се подготвяте за последния кръг на този предстоящ транзит на Сатурн в Риби. Научете се как да подкрепяте хората около вас, да общувате ефективно и да бъдете готови да се извинявате, когато е необходимо. Август е тук, за да ви даде възможност за растеж и личностно развитие.

Скорпион

Поеми дълбоко въздух, Скорпион, и след това издишай. Дните на интензивност най-накрая приключват и през август ще можеш да изпиташ релаксиращата и лека атмосфера, която идва с транзита на Луна в тригон с Юпитер.

Това, което някога се е усещало като огромен натиск, сега се усеща целенасочено. Чувствате силата да знаете какво да правите, когато подходящият момент го изисква. Чувствате се сякаш всичко, което можете да донесете, е доброта, а това е прекрасно нещо.

Сега навлизаш в нов етап от живота си, в който се доверяваш на това, в което вярваш, и го следваш. Това е нов месец и ново аз. Наслаждавай се на пътуването, Скорпион.

Стрелец

Стрелец, винаги си имал фантастични сънища, но напоследък сякаш са били заседнали. На 1 август, тригонът на Луната с Юпитер премахва част от тази пречка и ти позволява да се чувстваш свободен и своенравен отново.

Нещо, което сте чакали, най-накрая си идва на мястото. Не сте знаели какво да очаквате, което прави всичко това много по-изненадващо и приятно. Това би могло да е началото на това, на което сте се надявали.

Сега във въздуха се носи радост и тя не е мимолетна. Спомняш си кой си и колко е страхотно просто да бъдеш ТИ, Стрелец. Каквото и да предприемаш, е създадено само за теб. Оттук нататък всичко е любов.

Козирог

Марс навлиза в другия си кардинален знак Везни, което означава, че през следващите няколко седмици ще се съсредоточите върху постиженията и триумфа. Ще работите по-усилено от обикновено, защото умът ви ще бъде фокусиран върху победата. Полза от планетарния транзит са хората, които ще ви окуражават, докато се изкачвате към върха.

Слънцето навлиза в Дева на 22 август, а на 23 август следва Новолунието в Дева. И двата астрологични транзита, базирани на Дева, ще бъдат благоприятни, като ви дадат дисциплина и смелост да намерите своя глас. Новолунието ви помага да се съсредоточите върху развитието на вашите таланти и умения до Новолунието в Риби на 27 февруари 2026 г.

Още по темата: общо новини по темата: 999
06.08.2025 »
04.08.2025 »
01.08.2025 »
31.07.2025 »
31.07.2025 »
30.07.2025 »
предишна страница [ 1/167 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
10:01 / 05.08.2025
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
08:47 / 05.08.2025
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:23 / 05.08.2025
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
08:47 / 05.08.2025
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
15:23 / 05.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: