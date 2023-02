Помните ли тези трима братя? Завръщат се с нов албум през месец май

© Групата "Джонас брадърс" пусна нов сингъл и разкри, че новият й албум ще излезе през месец май, предаде Асошиейтед прес.



Освен това братята Кевин, Ник и Джо Джонас планират пет изяви на Бродуейска сцена още следващия месец.



Те обявиха, че във всяка от петте вечери ще се съсредоточат върху различен албум, включително "Jonas Brothers", "A Little Bit Longer", "Lines, Vines and Trying Times", "Happiness Begins'", както и предстоящата продукция, наречена "The Album". "Джонас брадърс" ще представят шоуто си на Бродуей от 14 до 18 март.



Момчетата вече пуснаха песента "Wings" от "The Album", чийто изпълнителен продуцент е Джон Белиън, предаде БТА.