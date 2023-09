© Поп звезда разкри кой неин хит е писан за гей-афера, писа Insider.



Деми Ловато разкри, че песента й "Cool for the Summer" е писана за аферата й с известна жена.



В гостуването си при известния американски радиоводещ Хауърд Стърн, тя коментира, че хитът е излязъл по класациите преди Ловато да се обяви като бисексуална. "Щом излязох наяве със сексуалността си, баща ми каза "Ами да, имаш песен "Става за лятото" (Cool for the Summer).



Във въпросната песен от петия албум на певицата, на име Confident, Ловато пее за "вкуса на черешката": "Не се плаши, защото имам като твоето тяло. Просто нещо, което да пробваме", пее тя.



На въпроса на Стърн дали жената знае, че песента е за нея, певицата отговори "Не". Ловато разкри, че лятната й партньорка е известна и няма как да разкрие самоличността й, тъй като "в момента е във връзка и би било неподходящо".



Връзката им никога не е била публична.