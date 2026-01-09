Попфолк певицата Мария назначена с 40 000 лева заплата
©
По данни на служители на компанията, официален представител за България на японската марка Mitsubishi, Мария е встъпила в длъжност на 1 октомври, но до момента не е стъпвала в офиса.
На работа в "Кондекс" е назначена и майката на Мария – Йорданка, която получава "скромна" заплата от 3000 лева. В ролята си на "финансов директор" певицата дори е била командирована в Дубай заедно с Теодор Петков за престижното строително изложение Big 5 Global 2025, проведено в края на ноември.
Мария публикува снимки от форума и пропуска си, на който изрично е отбелязана позицията ѝ във фирмата, макар мнозина още тогава да се усъмниха, че става дума за реално трудово правоотношение.
Любовната история около Мара Отварачката също не е лишена от скандали. Тя се залюби с Теодор Петков тази пролет, малко след шумната си раздяла с третия съпруг – Мирослав Соколов, по-известен като Миро Дзвера. Според слухове тя е поддържала паралелна връзка с Теодор в продължение на повече от година, преди бракът ѝ с Дзвера да се разпадне.
През лятото певицата официално стана съпруга на Теодор Петков – син на Любомир Петков, основател и собственик на една от най-големите фирми за климатици у нас. Заради новата си връзка Теодор се разведе с първата си съпруга Марая, от която има 8-годишна дъщеря.
По информация на близки до семейството, бившата му жена и детето са били изгонени от жилището им на ул. "Шейново" в центъра на София, за да бъде предоставено на майката на Мария.
"Теодор не може да смогне на разходите на Мария, въпреки че е милионер. Затова я назначи на тлъста заплата, а фирмата поема издръжката ѝ", коментират хора от обкръжението му.
Според тях бракът с певицата е довел и до сериозно напрежение между Теодор и баща му Любомир Петков, който дори обмислял да се върне в оперативното управление на компанията, притеснен, че "Кондекс" може да бъде застрашена под финансовото ръководство на Мара Отварачката.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Традиции и обичаи на Бабинден
08:30 / 08.01.2026
Интересен празник е днес!
08:28 / 08.01.2026
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлу...
17:31 / 07.01.2026
Ивановден е!
08:25 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
21:01 / 06.01.2026
Актуални теми
Анонимен
преди 12 мин.
Ето схема за укриване на данъци и екскурзии и лични разходи, осчетоводявани като фирмени. А НАП спи дълбок зимен сън….
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.