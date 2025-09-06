ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Популярна певица очаква второто си дете
Певицата вече има син с годеника си, бившия английски футболист Алекс Окслейд-Чембърлейн.
Едуардс сподели новината в публикация в Instagram с надпис "Познай какво, скъпи...“.
Публикацията показваше Едуардс с бяла тениска с надпис на гърба "Ако искаше, щеше...“. След това певицата се обърна, за да разкрие коремчето си, а отгоре пишеше "...и го направи!“. Окслейд-Чембърлейн и Аксел (синът им) се присъединиха към Пери за прегръдка в края на видеото.
Гърбът на тениската също препраща към заглавието на последния ѝ сингъл.
Публикацията беше залята с коментари от приятели и фенове, които поздравяваха певицата, включително от бившите ѝ колеги от групата Little Mix - Джейд Търлуол и Лий Ан Пинок.
Търлуол написа: "Обичам ви и много се радвам за всички вас.“
Пинок добави: "Само най-добрите новини! Обичам ви всички.“
Новината идва, след като певицата разкри за първи път в подкаст, че е имала два спонтанни аборта, веднъж преди да роди сина си и отново след раждането му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 595
|предишна страница [ 1/100 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: