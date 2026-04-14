Днес е Светли вторник. Това е третият ден на Великден - вторник от Светлата седмица, която е посветена на Христовото Възкресение.

На 14 Април почитаме Свети Мартин Изповедник, Римски папа. Той, заедно с папа Максим Изповедник, защитавал вярата от ереста на монотелитите. Папа Мартин свикал в Рим събор, на който била осъдена тази ерес. Като научил това, императорът обвинил папа Мартин в предателство и по негова нареждане Свети Максим и Свети Мартин били изпратени в Цариград.

Там ги осъдили през 553 г., но въпреки изтезанията, двамата не се отказали от убежденията си. Папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където починал през 653 година. Българите наричат този ден Мартиния и в югозападните райони на страната на него се изпълняват интересни обреди. В Охридско "завързвали" устата на вълците, за да не нападат добитъка.

Жените събирали всички гребени в къщата, заплитат ги един в друг и ги слагат в някой ъгъл. Това правели със затворени очи, за да бъдат "слепи" вълците и да не видят овцете, когато минават край кошарите.

Именици са Мартин, Мартина, Марта.