Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Потушете надеждите: Waze се отказва от тази функция
Автор: Екип Ruse24.bg 21:05Коментари (0)37
©
Шофьорите често разчитат на Waze, за да бъдат информирани и да се чувстват в безопасност, но една привидно полезна функция – показване на средната скорост в райони, наложени от "зони със средна скорост“ – е категорично отхвърлена, поне засега, съобщава autoevolution, цитирани от carmarket.bg.

Въпреки популярността на идеята сред потребителите, искането за "показване на средната скорост, когато сте в зона с измерване на средна скорост“ беше маркирано като "може да се разгледа“, но в крайна сметка беше счетено за несъответстващо на текущата пътна карта на приложението. Разработчиците на Waze подчертаха, че е просто твърде рано да се добави функцията, въпреки че признаха потенциалната ѝ стойност за бъдещо планиране.

Това решение изглежда е свързано с фокуса на компанията върху други нови функции, като например добавяне на предупреждения за училищни зони, "легнали полицаи“ и сливане на ленти. Колебанието на Waze може да се дължи и на технически предизвикателства или сложността на точното внедряване на такава функция в различни региони и видове зони със средна скорост.

Следенето на средната скорост помага на шофьорите да гарантират, че спазват правилата – особено в участъци, където дори краткотрайното превишаване на ограничението може да доведе до санкции. Наличието на обратна връзка в реално време би намалило тревожността и може да подобри спазването на правилата, давайки на шофьорите по-ясен контекст от това просто да знаят ограничението.

И все пак, колебанието на Waze отразява и основателно безпокойство: претрупването на потребителския интерфейс. Успехът на приложението зависи от представянето на указания и предупреждения за опасност ясно и без разсейване. Ако се добави всяка полезна статистика, възниква рискът от затрупване на шофьорите с данни и компрометиране на безопасността, вместо да я подобри.

За шофьорите, които нетърпеливи да видят показатели за средна скорост, най-добрият път е да продължат да се използват с каналите за обратна връзка на Waze. Ако търсенето от страна на потребителя остане високо и Waze намери елегантен, ненатрапчив начин за интегриране на функцията, тя все пак може да намери своето място в бъдеща актуализация.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Милка Толедова: Преди 50 години е било революционно да се създаде момчешки хор у нас
Милка Толедова: Преди 50 години е било революционно да се създаде момчешки хор у нас
15:01 / 29.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:45 / 29.08.2025
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
19:12 / 29.08.2025
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
13:08 / 29.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Колективната отбрана на Европа
Отношенията София-Скопие
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: