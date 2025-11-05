Днес на 5 ноември църквата почита светите мъченици Галактион и Епистимия.Денят се свързва и с някои народни поверия по отношение на времето през зимата. На този ден можем да разберем колко скоро ще дойде зимата, а и каква ще бъде тя.Поверието гласи, че ако снегът вече е паднал и не се топи, ще бъде топло през зимата.Ако има градушка на този ден, студът ще дойде в края на ноември.А ако залезът е ярък, ще ни очаква лошо време следващите няколко дни.