Повод за гордост! Българка стана "Мисис вселена 2025"
След като напуска родината си, съдбата я отвежда на очарователния средиземноморски остров Малта, където вече повече от 15 години живее, твори и вдъхновява.
Преди години Александра печели "Зелена карта“ за САЩ - мечта за мнозина. Но тя прави смел избор: отказва възможността да замине отвъд океана и остава в Европа – водена от любовта и желанието да създаде дом, семейство и стабилност. Днес тя е щастливо омъжена и горда майка на две деца, които са нейната най-голяма мотивация и вдъхновение.
С времето Александра създава свой собствен бизнес в Малта, но не просто с цел печалба - а с ясно изразена мисия: да помага на жени в нужда и жертви на домашно насилие, като им предоставя подкрепа, възможности и надежда за ново начало. Нейният бизнес модел е пример как социалната отговорност и предприемачеството могат да вървят ръка за ръка.
Усилията ѝ не остават незабелязани. През 2024 година Александра Калита е удостоена с престижната награда "Най-иновативна бизнес дама на годината“ в Малта – признание за жените, които променят правилата на бизнеса с креативност и човечност.
Само година по-късно тя печели титлите Mrs. Tourism Malta 2025 и Mrs. Universe Official 2025 (Мисис Вселена) – отличия, които не само подчертават нейната красота и харизма, но и я превръщат в международен символ на женственост, сила и социална ангажираност.
Като сертифициран активист за правата на човека към Организацията на обединените нации, Александра използва своя глас, сцена и популярност, за да насочва общественото внимание към теми като равенство, насилие над жени и социална справедливост. Тя вярва, че промяната започва с осъзнаване, а вдъхновението – с личен пример.
Освен това, Александра активно участва в множество благотворителни кампании и е дългогодишен спонсор на The Duke of Edinburgh’s International Award Malta - международна програма за развитие на младите хора, подкрепяна лично от Prince Edward.
Днес, след години труд, лични изпитания и професионални успехи, Александра Калита е вдъхновяващ пример за модерната жена – силна, независима, състрадателна и устремена към по-добър свят.
Нейната история доказва, че красотата не е само външен белег, а вътрешна сила, която осветява пътя на другите.
“Вярвам, че когато променим един живот към по-добро, ние вече сме направили света по-добро място." - споделя Александра Калита.
Със своята харизма, доброта и последователност, тя вдъхновява стотици жени по света да вярват в себе си, да следват мечтите си и никога да не се отказват от правото си на щастие.
Александра Калита не просто носи титлата Мисис Вселена – тя живее с мисията да направи света по-човечен.
