© виж галерията "Първокласничката Катерина Илиева, soon to be Катето Евро! Винаги съм искала да бъда актриса, още на 7 г. го знаех! И ако за повечето деца така изглежда снимката "Аз съм вече грамотен“, за мен това е снимката и погледът "Аз знам, че ще стана актриса“.



Днес, няколко години по-късно, мечтая и моята Кати, която сега ще е първи клас, да има същия късмет да сбъдне мечтите си и да стане такава каквато иска! Коя ли баба не мечтае за това! Съдейки по Сашко, който е моята гордост, знам, че и Кати няма да ни разочарова!



А междувременно нея я подготвяме усилено за първия учебен ден, защото доброто образование е номер 1 фактор за успех!", пише Катето Евро в социалните мрежи. Поводът за снимката, с която умили последователите си е разбира се стартът на новата учебна година.