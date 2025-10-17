Филмът "Primitive War“ ("Примитивна война“) беше изненадващо гледаем. На фона на тоталната доминация на "Джурасик“ франчайза на моменти имаше глътки свеж въздух и някои добри идеи, които поради различни причини не са реализирани в мащаба, в който могат да бъдат реализирани с един по-опитен екип, с малко повече бюджет и може би малко по-стегнат сценарий. Това каза палеонтологът и палеохудожник Владимир Николов внаПродукцията е австралийска. Бюджетът на филма е едва 7 милиона долара, а разпространението му е лимитирано. Сюжетът разказва за американски специален отряд, който е изпратен на мисия в изолирана долина във Виетнам през 1968 г., за да открие изчезнал отряд барети. Там обаче се натъква на динозаври. Водещият на "Сториборд“ Благой Д. Иванов описа филма като комбинация между филмите "Хищникът“, "Взвод“ и "Джурасик парк“."Имаше някои интересни сцени с динозаврите, неща, които не можем да видим в "Джурасик“ франчайза. Това, което ми хареса, е, че на моменти се опитваха да го докарат малко като хорър филм. Динозавърските атаки са много натуралистично представени, пак с уговорката, че бюджетът не е висок. Това е нещо, което според мен осезаемо липсва на "Джурасик“ франчайза“, коментира Владимир Николов.Според палеонтолога дизайнът на част от динозаврите е много по-научно издържан в сравнение с този на динозаврите от "Джурасик парк“, като гостът отбеляза: "Това, което ми хареса, е, че голяма част от тези животни имаха някакъв цвят, за разлика от "Джурасик“ филмите, където динозаврите изглеждат доста еднакво“.Според Владимир Николов франчайзът "Джурасик парк“ е трябвало да приключи с "Джурасик свят: Господство“ от 2022 г. "За мен новият филм, въпреки че е по-добър от последната трилогия, която Колин Тревъроу започна през 2015 г., е абсолютно излишен. Докато Холивуд продължава да "издоява“ този франчайз, просто няма да има популярна медия и кино с динозаври, които да бъдат нещо различно от "Джурасик“ продукциите. Филмите с динозаври, колкото и да са клиширани, могат да бъдат изкуство, ако бъдат направени правилно. Просто трябва да се даде по-голяма творческа свобода на хората, които ги правят, защото в последните години към тях са прикачени имената на страхотни режисьори, добри оператори, добри актьори, но си личи, че този филм е правен от някой, който се занимава с бизнес. Някой е висял на главите на тези хора“, коментира палеонтологът.Изложбата "Юрски свят: динозаврите отвъд киното“, представяща авторски картини на палеохудожника, която бе открита през август в Националния природонаучен музей при БАН, преди дни бе изложена в Ректората на Софийския университет, а от 23 до 26 октомври може да бъде видяна в рамките на Варненския фестивал на науката. На 25 октомври Владимир Николов ще представи най-новите открития от проучванията в Трънско, както и обобщение на работата на находището през последните осем години.